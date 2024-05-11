男女收入中位數差距擴大至3600元

【本報訊】明日是母親節，工聯會婦女事務委員會昨日公布一項研究顯示，本港婦女與男性的收入中位數差距在近年逐漸擴大，差額由2021年的2,500元，擴闊至去年的3,600元。工會促政府積極推動家庭友善政策，大力推動彈性上下班工時、居家辦公等措施。

工聯婦委今年初向1,962名女會員進行調查，發現低收入女性數目較男性為多，其中月入一萬元以下的女性數目超過20萬人，較男性多出6.39萬人，反映婦女礙於要照顧家庭或各種原因，只能從事兼職或低收入工作，雖然她們願意就業提升收入，但卻難以找到合適工作。

促推家庭友善政策 助婦女就業 工會副會長、婦委主任梁頌恩表示，傳統上女性需承擔生兒育女、處理家務工作，令婦女擇業時受限家庭限制，需等待子女長大才能重返職場，嚴重影響女性職場發展，加上基層婦女資源較貧乏，但本港公共託管卻服務不足，導致「基層媽媽」就業更加困難，直接影響她們的收入。

議員郭偉强指出，去年本港男性勞動參與率為63.6%，而女性勞動力參與率僅為47.7%，如政府可以採取措施協助婦女，定可釋放婦女勞動力，但現時託兒服務仍存在不足之處，如名額競爭劇烈、申請標準又以家庭收入為準、只限小學等。

工聯婦委建議政府應積極推動家庭友善政策，例如彈性上下班工時、居家辦公等措施，並參考周邊城市，帶頭為僱主提供誘因，推出切合婦女就業的兼職或半職崗位，以改善基層女性就業情況。