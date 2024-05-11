中小企收益跌 飲食物流最傷

【本報訊】本港已走出疫情超過一年，但經濟表現卻有轉弱之勢。政府統計處昨日公布今年4月份中小企的業務狀況統計調查結果，發現各行業的業務收益均按月下跌，其中飲食業和物流業跌幅最大。各行業展望雖指收益指數會於本月回升，但過去半年，中小企對收益指數的展望似乎過於樂觀，比實際平均高2至3點。政府發言人承認中小企業對未來一月的業務預期回軟，本港整體就業情況亦轉弱。

整體就業情況亦轉弱 受訪的中小企涵蓋多個行業，整體業務收益指數從今年3月份的45.5點，下跌至4月份的43.8點，展望本月，相關指數可望回升至46.3點。惟綜合而言，在受訪中小企中，所有行業收益都於4月錄得按月跌幅。跌勢最大的是飲食業及物流業，前者的收益動向指數跌至38.3點，下跌3.1點；而後者則從44.6點，下跌2.9點至41.7點。另外，進出口貿易業新訂單指數從今年3月的47.4點，於4月份下跌1點至46.4點，展望本月新訂單指數為45.9點。

政府發言人表示，中小企整體營商氣氛及其對未來一個月業務情況的預期在4月回軟，整體就業情況亦轉弱，外圍環境短期內會繼續影響營商氣氛，但經濟進一步增長應會提供支持，政府會密切監察情況。