北上慶祝母親節 港酒樓訂枱大跌

花店搞新意突圍 罕見配搭品種點題 明日就是母親節，一向是子女送花給媽媽及家庭聚會的大日子。不過，有酒樓指今年訂枱的人數大減，至今只坐滿一半枱，料經濟環境差及港人北上慶祝有關，又說今年人工成本已增加，但亦不敢加價。花墟花店亦指內地網購花束衝擊下，訂花人數較去年稍遜色，但會堅持賣「A級」靚花，並推出新款「花樽花」，「搞搞新意思吸引客人使多啲」。

旺角花墟一帶的花店近日已在舖面擺放七彩繽紛、大大小小的母親節花束，多數均以康乃馨配搭其他鮮花，小花束低至約100元有成交，大則索價近千元。不過，記者近日視察時未見太多人到花店訂購或即場買花。有花店透露今年市道都比較淡靜。

內地網上賣花平台搶客 卉豐花業經理梁嘉兒向記者表示，提早預訂母親節花束的客人均為多年熟客，但大多數較去年遲預訂，部分人更打算即日才買花。她提到，今年開始流行在內地網上平台買花，亦有內地花店在多區廉價賣花，對其花店造成一定衝擊，尤其現時經濟環境不佳，而花束並非必須品，聽到有部分母親已叫子女毋須送花。

成本上漲 食肆未敢加價 因應市道情況，梁嘉兒透露，花店除了準備實惠花束外，亦推出高階「花樽花禮盒」。她介紹，其中一款花束以白色、淺粉紅色的蝴蝶蘭、康乃馨等鮮花營造出溫暖感，另一款則用上大棵的紅、白蝴蝶蘭，更高貴的罕見配搭，令人有「嘩」一聲的效果。梁透露，花束配搭精美花樽，母親收到花就能好好擺放，成功吸引熟客由買中等價位的花束「升級」，形容成績不錯。

不過，酒樓食肆在母親節檔期的生意卻更慘淡。香港餐務管理協會主席梁振華表示，今年市道再較去年不濟，截至前日僅一半訂枱，多數為10至12人一枱，少去年三分之一，相信部分家庭打算北上過母親節，或打算即日找餐廳「食個飯就算」。他提到今年人工成本上漲，但套餐沒有加價，維持人均約300元，形容市道不佳不敢加價。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠亦指，至今訂枱量僅10多張，是去年六分之一，更是疫前十分之一，相信當日生意仍會較去年遜色。他坦言近日母親節氣氛仍不濃厚，茶客亦沒有提到要準備慶祝，會以平常心應對，亦不會特別推出母親節套餐。記者陳澋俊