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外傭抹窗失足 跌落平台
涉事外傭在3樓抹窗時失足，飛墮１樓平台。
【本報訊】昨日早上8時許，執法部門接獲元朗大棠路曉門一住戶報案，指其31歲外籍家傭，在抹窗期間懷疑頓失平衡，由3樓飛墮1樓平台受傷。救護員接報趕至，發現外傭清醒，替其敷治包紮後，再由救護車送往屯門醫院治理。人員經初步調查後，把案件列「工業意外有人受傷」，事故原因及經過交相關部門跟進。
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