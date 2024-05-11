要聞港聞

外傭抹窗失足 跌落平台

涉事外傭在3樓抹窗時失足，飛墮１樓平台。 涉事外傭在3樓抹窗時失足，飛墮１樓平台。
涉事外傭在3樓抹窗時失足，飛墮１樓平台。
【本報訊】昨日早上8時許，執法部門接獲元朗大棠路曉門一住戶報案，指其31歲外籍家傭，在抹窗期間懷疑頓失平衡，由3樓飛墮1樓平台受傷。救護員接報趕至，發現外傭清醒，替其敷治包紮後，再由救護車送往屯門醫院治理。人員經初步調查後，把案件列「工業意外有人受傷」，事故原因及經過交相關部門跟進。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc