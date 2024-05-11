解款車失控衝前掃欄剷路 兩女捱撞 一人捲入車底

【本報訊】昨日下午1時許，一輛解款車在荃灣海貴路港鐵荃灣西站A出入口對開，懷疑失控掃毀鐵欄後剷上行人路，惟解款車餘勢未盡，連同倒下的鐵欄衝至一停車場的鐵絲圍網始告停下。兩名女途人走避不及遭解款車撞倒，其中一名姓劉（32歲）女子被捲入車底，頭、手、腳及腰部受傷被困，另一姓陳（30歲）女子則頭部及腰部受傷倒臥解款車旁，有市民赫見發生意外，慌忙協助報案。

救援人員接報趕至，利用工具營救被困車底的劉女，她獲救時清醒，隨即與另一女傷者由救護車送往瑪嘉烈醫院救治。據了解，事發時解款員到上址押款後開車離去，詎料司機甫開車，解款車懷疑失控衝前肇禍。

六旬司機涉危駕被捕 人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，拘捕解款車姓黃（64歲）男司機，並把他帶走調查，同時拖走涉事解款車檢驗。現場消息稱，解款車押運約500萬元現金，意外後有執法人員在場持槍戒備。

涉案司機