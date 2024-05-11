職安局理大實測工人環境 風扇冰涼背心冰涼頸巾 最消暑

【本報訊】近年暑熱天氣愈來愈早來襲，持續時間亦愈來愈長，今年3月天文台更錄得攝氏31.5度破紀錄的月份高溫。職業安全健康局聯同理工大學昨日公布一項研究發現，冰涼背心、冰涼頸巾及便攜風扇，能有效減低工人中暑風險。

職安局與理大於去年8月進行研究，透過市場調查及收集近180名前線員工意見，以測試多款清涼用品的消暑效果。結果發現，前線工人對冰涼頸巾、PCM冰環、冰涼背心及便攜風扇的用後滿意度較高，其中以冰涼背心的消暑表現最為突出，但相對較重，使用前也需有較多的準備工夫，相反便攜風扇方便易用，甚得工友歡心。

倡僱主及早評估中暑風險 研究團隊另邀請30人進行實驗測試，期間他們需佩戴上述4款清涼用品，並進入模擬香港暑熱指數約30的氣候室，測試進行搬運時的生理反應。結果發現，除PCM冰環外，其餘3項清涼用品都能有效減輕其生理負擔，包括脈搏、呼吸率等，以及工作辛苦程度，有助工人消暑，從而提升在暑熱環境下工作的生產力。

職安局總幹事游雯坦言，從僱主角度思考，小小投資便可有助預防工人在暑熱天氣下中暑，既可保障工友健康、保存勞動力，並有助提升生產力，可謂雙贏。她呼籲僱主可及早進行防中暑風險評估，以及落實相關措施，並因應工作性質，採購合適的防暑清涼用品給工人使用。