啟德體育園地盤奪命意外 承建商分包商暫禁投工務工程

【本報訊】啟德體育園地盤日前發生致命工業意外，有地盤工人在操作吊臂期間意外受傷，搶救無效不治。發展局昨日表示，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商，涉事分包商則是「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商，政府十分重視工地安全，因應早前發生在啟德建築工地發生的致命工業事故，局方作為政府工務工程服務的採購方，按規管機制暫停涉事承建商及分包商競投工務工程的資格。

須獨立安全審核 交當局審視 發展局表示，局方昨日已向涉事承建商及分包商發出通知，暫停其相關工務工程類別的投標資格，承建商及分包商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不但適用於未來的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

政府有關部門現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商及分包商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該「認可名冊」內除名。