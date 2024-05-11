排公屋近13萬宗 縮0.1年仍舊長龍

平均5.7年輪候 想住市區爭崩頭 港人上樓難，房屋署昨日公布截至今年3月底一般申請者平均輪候公屋時間為5.7年，較之前微減0.1年，當中長者一人申請者的平均輪候時間亦回落0.2年至3.8年。最新的一般公屋申請約有12.79萬宗，是10年來最低。有議員認為，目前市區公屋輪候時間較長，由於一般公屋申請有下降之勢，認為是時候檢討出租公屋與資助出售房屋的比例。

截至3月底的一般公屋申請宗數比上季下跌1,500宗，相比2017年底的15.51萬宗更大幅下跌18%；而配額及計分制下的非長者一人申請宗數則維持在約9.23萬宗，但對比起2017年底的12.78萬宗已下跌了28%。

首季5300戶上樓 2500派富蝶邨 細看今年第一季約5,300宗獲編配入住公屋的一般申請，獲編配的長者一人申請佔約780宗；同一季度獲編配的配額及計分制下非長者一人申請約為740宗。當局指，在5,300宗獲編配入住公屋的一般申請中，有2,800宗獲編配翻新公屋單位，較上季少，其餘約2,500宗則獲編配入住大埔富蝶邨的新公屋單位。

有關方面指，由於新界區公屋申請者的平均輪候時間，一般較市區或擴展市區短約一年，因此新界區公屋申請者輪候時間相對較短，上述情況在今季的平均輪候時間中反映，故今年第一季的公屋平均輪候時間較前輕微下降。就早前「精進建築有限公司」延誤的公屋工程項目一事，當局表示這個情況需要數個季度才能消化，預料今年的公屋平均輪候時間會大致維持平穩，但是在季度間仍可能會有輕微波動。

議員倡檢討租售公營屋比例 議員梁文廣回應最新公屋落成量時稱，新建公屋項目的單位落成及編配量較多，尤其是新界區的項目，對縮短公屋平均輪候時間有幫助，惟輪候市區公屋的時間仍然較長。

不過，現時公屋申請量已較高峰時回落，一般公屋申請宗數更創10年來最低。梁文廣表示，近年一般公屋申請有下跌趨勢，隨着未來10年興建公營房屋的土地供應足以應付需求而公屋申請宗數持續下跌，他認為現時是合適的檢討時機。

梁建議當局今年稍後公布長策周年進度報告，提出為後5年的出租公屋與資助出售房屋的比例檢討作出明確修訂指引，例如將綠置居劃入資助出售房屋的建屋數量，並將出租公屋與資助出售房屋的比例劃為5比5，以滿足不同階層市民未來的住屋需要。