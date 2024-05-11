港鐵屯馬綫建洪水橋站 每日收車後「黃金兩小時」施工

【本報訊】港鐵屯馬綫洪水橋站項目今年3月獲批，現正進行前期工程，今年內會正式動工。港鐵表示，洪水橋站是首個在現有鐵路高架橋上興建的車站，最大挑戰是部分工序必須把握收車後的「黃金兩小時」進行。為爭取時間，工程團隊已展開一系列預備工作，包括移除140塊共重約350噸的護牆組件，以便日後組裝洪水橋站的月台及其他預製結構組件，有信心如期於2030年完工。

須移除重350噸護牆組件 屯馬綫洪水橋站位於天水圍站及兆康站中間的新設車站，需在現有運行中的鐵路高架天橋兩則，新增車站月台及相關地面車站建築。港鐵公司項目經理—屯門南延綫及洪水橋站林偉德表示，洪水橋站現正進行前期工程，包括調整架空電纜、遷移機電設備、加裝臨時護欄、照明系統及方向指示牌等；其中關鍵預備工序，要切割及移除高架橋兩則合共400米長、涉及140塊、總重量達350噸的護牆組件，以便日後興建月台。

林續指，為免影響屯馬綫列車服務，部分工程只能善用個別夜間非行車時間的「黃金兩小時」進行，每周合共只有4至6小時工程時間，故時間是一大挑戰。他又指，團隊已事先計算移除護牆後，臨時護欄可承受的風速、穩定性及行車震盪等，確保行車安全，料不會受風雨影響。他預計，項目將於今年內正式動工，並會使用預製組件，以加快工程進度，有信心於2030年如期完工，以配合洪水橋新發展區首批居民入伙。

此外，港鐵今年還有4個項目需進行關鍵工程，包括小蠔灣站電纜遷移及樁柱工程、東涌綫延綫道岔安裝改道及隧道鑽挖工程、東鐵綫古洞站大型挖掘工程，以及屯門南延綫屯門河樁柱及地基工程。港鐵公司項目及工程拓展總監鄧輝豪表示，多個項目涉在現有鐵路系統上施工，工程更有複雜性及難度，團隊會提早部署及規劃，審慎風險管理，亦會嚴格監控成本，預計全部項目會在2027至2034年間如期陸續落成。