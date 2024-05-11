無軌電車環保巴士系統 將落戶新發展區

【本報訊】北部都會區的洪水橋/厦村新發展區第二期多個項目撥款昨日獲通過後，工程料可按政府預計在今年第二季動工的時間全速展開。根據政府的工程文件，第二期計劃中將興建長約10.8公里的6條區域幹路及行車道（包括新道路、重建/重置現有厦村路），並有行車隧道等。相關設施將配套最受矚目的「智慧綠色集體運輸系統」，政府去年底曾表示，在區內興建的智慧綠色集體運輸系統將是毋須實體軌道、靈活性較高的環保工具，如無軌電車或環保巴士系統。