扶貧理想很豐滿 無奈現實很骨感

每個資本主義社會，貧富懸殊都是必然存在的現象，負責任的政府會推出扶貧措施，無奈理想很豐滿，現實很骨感，貧窮問題往往難以解決，只落得愈扶愈貧。現屆政府擺出有為姿態，提出「精準扶貧」，不再沿用舊有的「貧窮線」反映貧窮情況，並擬為各扶貧項目制訂績效指標（KPI）。這樣做是真的更有針對性，還是只為免被斥為愈扶愈貧，還須拭目以待。

扶貧委員會交代最新工作進展，強調現屆政府精準扶貧，一方面為窮人「造血賦能」，讓他們自力更生；另一方面持續推進「補漏拾遺」，為不能自助者提供「兜底保障」。此外，又訂立精準扶貧的3個目標群，即劏房戶、單親戶和長者戶，着重解決跨代貧窮問題。最受注目的是放棄過去採取的「貧窮線」，不再單看收入，而是從宏觀和微觀角度考慮不同因素，並有意從微觀角度為各扶貧項目訂立KPI。

的確，授人以魚，不如授人以漁。解決貧窮問題的最佳方法，不是一味提供經濟救助，而是要讓貧窮戶有謀生能力。尤其貧窮兒童輸在起跑線，跨代貧窮世代延續，是政府最急需改善的問題。現屆政府上場後，委派政務司司長領導精準扶貧工作，重點推出「共創明Teen」計劃、在校課後託管等。早前又喜孜孜宣布，第一期共創明Teen計劃，達到政府在2022年施政報告所設立的KPI云云。但正如社福界人士指出，有關計劃的人手和資源始終有限，受惠學童亦有限。至於其他計劃亦有同樣問題，即只有少數幸運兒雀屏中選，相對於百萬貧窮人口只是杯水車薪。

過去港府以收入中位數作為分界，中位數以下會界定為貧窮人口，而政府對上一次公布貧窮情況已是2020年，當時全港有多達165萬貧窮人口，令人嘩然，之後便沒有再公布相關數據。現時全港劏房戶、單親戶和長者戶共有95萬人，港府揚言不再單看收入，還會考慮其他資產，直認這是為了避免在相對貧窮概念下，令人有愈扶愈貧之感。

然而，這樣做卻被質疑是「斬腳趾避沙蟲」，只為讓政府有下台階。是耶非耶，還須以時間和事實來驗證，惟香港貧窮問題是老大難的問題，卻是不爭的實情。歷屆政府無心扶貧，多以經濟救助方式敷衍輿論，令貧窮數字在政策介入下有所下降，製造「做咗嘢」的假象，惟實際上貧窮人口卻不減反增。現屆政府改變做法無可厚非，惟在庫房乾塘、財赤高企的當下，連《財政預算案》的派糖措施也大縮水，所謂的精準扶貧，無非是選擇性扶貧，必定會有漏網之魚。最怕有心無力，有姿勢欠實際，貧窮戶到頭來還是無法脫貧。

當然，解決貧窮問題，不能一味旨意政府，自己也要努力。心態決定境界，數十年前的香港社會並不富裕，但香港人一樣憑着獅子山下精神打拚，力爭上游，到了今天已是世界知名的發達經濟體。貧窮戶若沒有自強不息的決心，再多的扶貧措施也是無濟於事。