笑看天下：偏袒之心 何患無詞

事實上，哈馬斯已被以軍剿滅至有氣冇碇抖，以軍進一步攻入拉法，意味着大屠殺，傷亡的恐怕更多是平民，這是美國有所「顧忌」的，皆因美國已未能有效控制以哈局勢，尤其是殺得性起的以色列總理內塔尼亞胡。在瑞士日內瓦的聯合國人道主義事務協調廳發言人指出，根據國際法，民眾必須有足夠時間準備撤離，並有安全路線前往安全地區獲得援助。之但係身處拉法嘅巴人情況絕非如此，他們根本無處可逃，籠罩着他們的只有飢餓、恐慌及絕望。埃及紅新月會表示，以軍控制拉法口岸，令從埃及運送人道物資的行動完全停止。巴人的命運，其悲慘可以想像。