撥亂反正：美鋼收購案的政治啟示

美國指控中國的「新三樣」（新能源汽車、鋰電池及太陽能光伏產品）出現「產能過剩」，不僅會損害美國企業和工人，最終包括中國本身的全球產業發展也會受損，當中最常用的例證為鋼鐵業。內地鋼鐵業產能過剩，可是連中央政府都承認的事實，導致多家鋼鐵企業近年毛利率大跌以至錄得巨額虧蝕。但與此同時，全球最大10家鋼鐵生產商之中，現有多達6家為中國企業，將美國、歐洲和日本的同業打殘，因此中國對這個「產能過剩」問題可謂又愛又恨。

其中一間出現嚴重虧蝕的，是作為美國史上首家10億（美元）企業的「美國鋼鐵」（美鋼）。美鋼早前找到「白武士」打救，與日本最大鋼鐵公司「日本製鋼」（日鋼）達成收購協議，希望借助另類的美日合作來抗衡價廉物美的中國鋼材。但美國總統拜登卻公開表明反對有關收購提案，理由是美國需要繼續有一家由美國資金擁有和由美國工人營運的鋼鐵公司。

然而，來自中國的競爭只是美鋼出事問題的近因，底因是其工會勢力過大，不時威脅發起工業行動以迫使資方加薪加福利，即使日鋼已承諾不會在收購後裁員關廠，工會還是不放心。此外，據報美國另一間鋼鐵企業也有意收購美鋼，但出價條件不及日鋼，因此才使橫手聯同當地的工會及共和黨政客，將有關商業決定包裝成政治及選舉議題，以迫使拜登政府表態反對日鋼收購，最終受損的還是美鋼的股東、工人和美國鋼鐵產業的競爭力。

事件的另一政治啟示，是雖然日本經常與美國稱兄道弟，但不論在美英澳安全聯盟AUKUS的合作關係，還是今次美鋼收購案，美國都只當日本是二等公民，不能平起平坐和缺乏真正的互惠互信。