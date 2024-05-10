自成一家：普京會啟動核武器麼

以巴衝突和俄烏戰爭是過去一年最受全球關注的新聞事件，前者在哈馬斯日前同意加薩停火提議後，一度出現緩和的曙光；後者由於俄羅斯國防部宣布駐紮在烏克蘭附近的俄軍，短期內將展開核武演習，反而有進一步惡化的趨勢。當然，俄羅斯這麼做也有它的理由。

蘇聯作為最早擁有核武器的國家之一，自恃軍力強大，曾在1982年宣布不首先使用核武。但蘇聯解體後，其繼承國俄羅斯的國力大幅下滑，加上北約不斷東擴，令俄國感到安全受威脅，於是在上世紀90年代放棄不首先使用核武的政策，改稱在國家生存受到威脅的情況下，可能會使用核武。

前幾年俄羅斯更進一步指出可能使用核武的4種情勢，包括外國在俄國或盟友領土範圍內使用核武，以及使用常規武器威脅到俄國的國家生存。近來烏克蘭在前線戰情吃緊，歐洲一些國家開腔指有意向烏國輸出攻擊型武器，甚至派遣軍隊作戰，開始觸及俄羅斯的底線，所以普京政府提前有所動作，希望以此威懾北約。

在國際政治舞台，各方對核武擴散會否觸發國際危機有不同的看法。普京的做法似乎印證了其中一個觀點，就是擁核不一定會引發戰爭，反而有助維護世界和平。因為當各國都擁有核武後，贏得戰爭的成本以及風險只會愈來愈高，結果是大家不敢再亂開戰。當然，這只是理性的推斷。

國家擁核，固然令別國不敢貿然發動戰爭，可是核政策最終還是由人執行，而人的行為並不是百分百理性。若國家領導人出現誤判或者不理性的決策，隨時會掀起軒然大波。假如烏克蘭使用歐美提供的武器攻擊俄羅斯，動搖到普京的執政地位，普京啟動核武器還以顏色，並非不可能的事。