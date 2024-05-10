冰鑑春秋：馬克龍的兩面手法

習近平訪問歐洲三國，首站到訪法國就給總統馬克龍帶來大禮，除了延長歐洲12國免簽至2025年底，還承諾中方願繼續積極利用「從法國農場到中國餐桌」全鏈條快速協同機制，讓更多法國優質農產品出現在中國老百姓餐桌上；並願繼續探討徹底解除對無牛海綿狀腦病（瘋牛症）牛肉產品的禁運。法方當然也釋出善意，不僅財長立刻表示歡迎比亞迪與中國汽車工業進駐法國，也歡迎中方擴大豬肉進口產品清單至豬內臟等。兩國看來誠意滿滿，似乎情誼深厚。

然而就在習近平抵法前，馬克龍公開對中國發表措詞強硬的聲明，在習近平到來後，也與歐盟委員會主席萊恩會晤習近平，強調中國若在經濟上公平競爭將有利於所有人，反之歐盟也不迴避採取強硬行動，必要時會使用各種貿易防衞工具以保護歐洲經濟和安全。很明顯，馬克龍在大玩兩面手法，一方面用近距離外交的溫情攻勢，為法國爭取最大利益；另一方面又好像與歐盟同一陣線，對中方寸土不讓。但孰真孰假，明眼人一目了然。

非但對付中國如此，在俄羅斯問題上，馬克龍也同樣扮演雙面人。不過幾個星期前，他還呼籲北約盟國應直接派兵介入俄烏戰爭，甚至揚言法國願意率先出兵。但到了普京就職典禮，馬克龍卻不顧西方的共同抵制，派遣駐俄大使出席觀禮。神也是他，鬼也是他，這就是歐盟與北約都憂心馬克龍可能成為對中防線破口的原因。

法國向來在歐洲特立獨行，對美國所建構的西方秩序不願事事配合，堅持要走自己的道路，馬克龍也不過就是秉持傳統的「戴高樂主義」，力圖提升法國的國際地位與自主性罷了。只是拜登看在眼裏，恐怕又要徹夜難眠了。