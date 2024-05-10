筆下風雲：以色列會畀面拜登嗎

加薩巴人危在旦夕。哈馬斯早前同意，由埃及和卡塔爾斡旋達成的與以色列停火協議，惟以色列總理內塔尼亞胡根本無心停火，揚言有關協議「遠未滿足以色列基本要求」，堅持要攻入南部城市拉法。很明顯，不管其他國家如何熱心斡旋，都無法左右以色列的滅族暴行。

火上加油的是，美國眾議院通過《反猶太主義意識法案》，不僅為鎮壓各大學的反以反戰示威，提供了法律依據，日後甚至連批評一下猶太人和以色列也不行。如此種種，益發凸顯美國已被以色列和猶太人騎劫，亦為內塔尼亞胡屠殺巴人提供了底氣。

此所以，拜登政府此時才來表態，警告若以方對拉法發動大規模地面行動，美方出於對平民的擔憂，將停止運送攻擊性武器，是拜登首次作出這樣的表態。美國國防部證實，美方已停止向以方運送彈藥。

問題是，內塔尼亞胡領導的戰時內閣，一心要重建大以色列國，趕絕巴人是必須一步，既已來到關鍵時刻，是否還會賣面子給拜登？拜登把話說得頗重，是礙於國內外的壓力愈來愈大，大學生的示威固然無法長久鎮壓，聯合國亦多次就加薩人道危機表態，就連南美多國也宣布跟以色列斷交。民主黨一直提倡人權、民主等普世價值，卻支持以色列幹出反人類暴行，撕破了美國的虛偽臉孔。在有色人種、穆斯林、大學生等「基本盤」不斷流失下，拜登連任失敗迫在眉睫，不得不裝模作樣一番。

現在就看內塔尼亞胡如何反應。其戰時內閣比他更好戰，他不硬幹到底，隨時被逼宮下台；美國雖然是以色列「兒子」，但總統開到口，若不敷衍一下，似乎也是說不過去。內氏或會暫緩攻入拉法，待輿論漸息才來一招閃電突襲。