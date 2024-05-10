網傳尖東13妙齡女擠滿七人車

【本報訊】前日網傳一段56秒短片，並配以經典鬼馬的遊戲音樂，惟拍攝時間不詳。片段甫開始，顯示一輛七人車停泊在尖東麼地道一商廈對開，一名穿白衣男子引領一群妙齡女子上車，只見男子打開後座車門，群芳魚貫進入車廂，她們打扮各異，有女子穿迷你裙、連身裙及長褲，打扮性感艷麗。

無懼違例超載 網民咋舌 排隊上車期間，各人神情輕鬆，有說有笑，亦有人低頭撳手機，當最後一名身材高挑、穿高跟鞋的女子上車後，司機隨即開車離去。最令人咋舌的是，該輛七人車可擠進13人，有人亦無懼違反交通安全條例。

有網民看畢影片後，揶揄「好似六十年代嘅鄉村車，有『超額載客許可證』」、「真係上得晒，佩服」、「坐大髀」、「呢D先叫夜繽紛」。

資料顯示，任何司機載客超過車輛牌照上規定的數目，即屬違法，除非領有超載許可證。根據定額罰款（刑事訴訟）條例（香港法例第240章附表），超額載客可被定額罰款港幣450元。另外，超載亦有可能違反第三者保險條款。