尖沙咀珠寶行劫案 5南亞漢7‧18再訊

【本報訊】尖沙咀本周二（7日）發生珠寶行劫案，5名涉嫌行劫南亞匪徒當場被捕。他們被控一項搶劫罪，其中兩人被控「未獲入境事務處處長授權而留在香港」罪，案件昨於九龍城裁判法院提堂。眾被告暫時毋須答辯，法庭將案押後至7月18日再訊。另外，前日被捕的一名疑涉案巴基斯坦漢，昨日暫被控一項串謀行劫罪，今日在九龍城裁判法院提堂。

同案另一巴漢今提堂 昨日在法庭應訊的5名被告依次是Abeed Ur Rehman、Mdbabu、Qurban Abbas和Hossain Mohammad Hridoy及Waqas Hussan，5人被控一項搶劫罪，而其中兩名被告另各被控一項未獲入境事務處處長授權而留在香港的控罪，眾人收押至7月18日再訊。

另外，人員在前日於葵涌區拘捕一名21歲巴基斯坦漢，涉嫌「搶劫」，他已被扣留調查，案件至今累計拘捕6人。該名被捕的21歲、持香港身份證的巴基斯坦籍男子，昨日已被暫控一項 「串謀行劫」罪，案件於今日早上於九龍城裁判法院提堂。

據早前報道指，執法部門接獲線報，指有人將前往尖沙咀一珠寶行犯案，遂派員在附近埋伏。至本周二上午11時許，5名南亞漢駕乘一輛白色私家車駛至海防道一間珠寶行對開停車，然後落車闖入店內行劫。

他們分別持鐵錘和利刀，並打爛玻璃飾櫃，準備擸走珠寶。預早埋伏的執法人員此時現身，拔槍把5名劫匪撳地制服，珠寶行沒有損失。案件編號：KCCC 1214/2024