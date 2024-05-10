空氣淨化機藏毒 工廈檢值940萬K仔

倒入金屬過濾器 歐洲運抵 執法部門於前日循線，掩至葵涌一工廈單位掃毒，在屋內地面及一部大型空氣淨化機的金屬過濾器內，共檢獲總值約940萬元的懷疑氯胺酮（俗稱K仔），當場拘捕一名因債務纏身、為「搵快錢」賺數千元報酬而鋌而走險的無業青年。被捕人士已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件會於今日提堂。

欠債搵快錢 26歲仔被捕 執法部門早前根據線報，經調查及分析後，鎖定葵涌葵昌路一個工廈分租單位，懷疑該單位被販毒集團用作接收及拆卸運送該處的毒品。至前日下午，人員採取行動，在上址工廈外截查一名姓鄧（26歲）男子，其後再於目標單位地上，檢獲兩包共重1.8公斤的懷疑K仔、一個被工具切開呈圓柱形的金屬過濾器，以及切割和包裝工具。

人員在該批物品旁邊，發現一部大型空氣淨化機，機身附近有11支相同的金屬過濾器，經仔細檢查後，再從過濾器內檢獲約19.8公斤懷疑K仔。初步調查顯示，販毒集團先把毒品倒入金屬過濾器，待重新裝嵌完成後，再不惜工本以貨運方式把空氣淨化機由歐洲運抵本港，然後利用正當物流業把毒品送往儲存倉，藉此魚目混珠，減低被執法人員發現的機會。

案中檢獲的毒品總市值約940萬元，人員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕鄧男，他報稱無業，相信因欠下約20萬元債務，希望「搵快錢」而被販毒集團招攬，從中賺取僅數千元報酬。被捕人士已被暫控一項上述罪名，案件會於今日在西九龍裁判法院提堂。

石硤尾邨闢毒窟 拘3男 另外，旺角區執法部門於前日展開打擊毒品行動，期間在石硤尾邨一單位外，截查一名形迹可疑男子，其後再於上址一單位，檢獲9包共重276克的懷疑海洛英，總市值約22萬元。人員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕他和單位內另外兩名男子（21至31歲），3人俱已被帶走調查。