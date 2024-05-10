連鎖補習社停業 苦主增至近千人

本港連鎖補習機構Little Frog懷疑結業。

【本報訊】本港連鎖補習機構Little Frog懷疑結業，家長已交學費恐難追回，學校自從本月起已沒開門，更有老師表示學校拖欠工資。補習機構對外宣稱內部原因需暫停營業，並表示會退回相關學費，但其後聯絡已再無音信，受影響家長建立群組已近千人。有區議員表示，昨日有家長收到學校通知，可能於今日進行退款。教育局表示收到過個別家長的求助，已向相關機構聯絡，了解事件情況，目前正按照有關機制嚴肅跟進。積金局則指，機構當前確有未替員工繳交強積金情況，但沒接到投訴，若發現有拖欠情況，積金局會跟進。

有學生家長指出，該補習機構在上個月開始，已經以各種理由指未能安排課程。另有家長表示，在上個月中時，機構突然要求其提早繳交5月的學費，在其付款後卻得知學校已經開始拖欠職員薪金，還從職員口中了解到當前學校的前景並不明朗。目前該機構在香港的全部分校皆已關閉，負責人亦聯絡不上，部分家長已向執法部門報案。

元朗區議員司徒駿軒表示，近日已收到多位家長求助，有關個案已經轉交相關執法部門進行跟進。他還表示，目前聲稱有關的家長和報稱被拖欠工資的職員已經建立「苦主群組」，有家長在群組中提到，學校在上個月已通知會暫停營業，重新營業後，家長可選擇補堂或者退款，但原定五一假期後到現在，也未有復課。他提到，在群組內的家長平均繳交了1,500元至5,000元的學費，更有家長稱報了多項課程，涉及學費達到8,000元。另外，有學校職員表示已被學校拖欠薪金超過兩個月，會向勞工處尋求幫助。司徒駿軒補充，目前已有家長收到學校通知，可能於今日開始退款。

積金局：未繳3月供款 積金局昨午回應，指發現學校未有替6名員工繳交3月的強積金供款及附加費，涉及1.3萬元。積金局表示，目前暫未有收到員工對此事的投訴，不過該機構4月的供款將於今日到期，如發現有拖欠供款，積金局會一併跟進。