部門歎慢板鬥推波 市民無助

【本報率】遇上樓上單位漏水，簡直是業主的噩夢，最慘是政府部門歎慢板，令市民求助無門。居於將軍澳廣場的陳女士憶述，去年12月浴室天花透過浴室寶嚴重漏水，更有間歇性水柱，管理員到單位視察後聯絡樓上單位業主，業主翌月才派師傅到場視察，表示同意維修及及賠償。陳女士同意進行暫緩的維修工程，即在天花安裝喉管引導往浴缸上方的假天花開洞流出污水，當時浴室有異味，天花出現晶體柱狀物，牆身和物件長期發霉，偶爾會見到微小昆蟲。

其後，師傅表示業主要待租客完租約才會維修，陳女士致電管理處和滲漏辦投訴，職員聯絡業主再跟租客溝通。至3月底，漏水情況惡化，嚴重波及隔鄰睡房天花及牆身，惟業主表示要看師傅有沒辦法。直至4月，滲漏辦派員才到陳女士單位檢查，同日到樓上單位進行色水測試，結果仍未能確定引致滲水的源頭。

指按程序做事 着等收信 水務署職員其後派員檢查，並到樓上單位做平磅測試，回覆未有發現來水位異常情況，會再交滲水辦屋宇署跟進。陳女士指由4月29日起致電滲水辦及屋宇署，但職員指要按程序做事，推說未收到滲漏辦食環署通知，又着她等收信，部門歎慢板互相推卸，令陳女士一家人備受困擾，求助無門。