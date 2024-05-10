逾300件法國時尚典藏 下月故宮館登場

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【本報訊】香港故宮文化博物館6月將舉辦大型特別展覽「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910年」（下稱「展覽」），將展出超過300件巴黎博物館的典藏，包括從18世紀末至20世紀初的法國服裝、珠寶與配飾，展品展現了法國時尚百年來的演變。香港故宮博物館表示，此次展覽幾乎所有展品，均是首次在亞洲展出，甚至有部分展品從未在巴黎或法國以外展出過。

此次展覽將分為5個單元，呈現1770年代至1910年代法國服飾史，展示當年法國男性和女性在不同時間及場合的穿戴組合。展覽將以宮廷禮服作為開場，展示法國貴族如何通過服裝展示地位。展品中有一件18世紀男性貴族的外套，採用了法國絲綢面料製成，其紋樣模仿了當時在法國屬於奢侈品的中國絲綢，可以了解到當時中法之間的文化交流。

成亞洲首間展出博物館 香港故宮文化博物館館長吳志華博士表示，十分榮幸能成為亞洲首間展示巴黎時裝珍藏的博物館，希望能透過這些珍貴藏品以及背後的故事，吸引訪客對法國服飾史的興趣。

展覽將於6月26日在博物館展廳9正式開放予觀眾參觀，展期至10月14日。此特別展覽門票（包含參觀博物館其他專題展覽展廳）的成人門票票價為150元，特惠門票為75元。

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