大灣區航空6月停飛新加坡線 受影響港客可獲贈來回機票

【本報訊】大灣區航空今年4月26日開辦新加坡航線，開航至今逾兩星期。基於商業考慮，大灣區航空宣布6月1日起，暫停香港來往新加坡的定期航班服務，直至另行通告。該公司會主動與乘客聯絡，妥善安排更改機票或退款事宜，並會豁免所有相關費用，以盡量減低對乘客的不便。此外，所有受航班調度或取消影響的香港乘客，可獲贈一張適用於該公司任何一個定期航班航點的來回機票。