大灣區航空6月停飛新加坡線 受影響港客可獲贈來回機票
【本報訊】大灣區航空今年4月26日開辦新加坡航線，開航至今逾兩星期。基於商業考慮，大灣區航空宣布6月1日起，暫停香港來往新加坡的定期航班服務，直至另行通告。該公司會主動與乘客聯絡，妥善安排更改機票或退款事宜，並會豁免所有相關費用，以盡量減低對乘客的不便。此外，所有受航班調度或取消影響的香港乘客，可獲贈一張適用於該公司任何一個定期航班航點的來回機票。
大灣區航空回應本報查詢時表示，經審視最新市場情況後，基於商業考慮，將於今年6月1日起暫停香港來往新加坡的定期航班服務。該公司感謝乘客及各持份者一直以來的支持，會吸取今次的經驗，並積極研究開拓具潛力的新航點、加強現有航線的服務，以及夥拍旅行社開拓包機業務。
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