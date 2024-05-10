推導盲犬實用指南 加強公眾認知接納

【本報訊】早前網上流傳一名視障人士帶導盲犬搭港鐵遭人歧視指罵的片段，反映公眾對導盲犬的認識仍有待提升。平等機會委員會昨推出《導盲犬：實用指南》，介紹導盲犬的定義和識別方法，又引述導盲犬使用者的正面及負面經歷，列出給不同界別持份者包括交通、餐廳及酒店、處所管理人及僱主的實用資料，以保障導盲犬使用者在各公共領域的權利。

平機會詳列應對要訣 平機會諮詢本地導盲犬服務機構和與4名視障人士訪談後發布《導盲犬：實用指南》，詳列給不同界別持份者的實用要訣，例如為導盲犬使用者提供合理便利、培訓員工提高他們對導盲犬的認識等。《指南》又建議鐵路營辦商教導乘客為導盲犬使用者預留空間、的士司機開車前留意導盲犬和使用者是否舒適，如檢查通風和溫度是否適合等。

該會期望加強各界對導盲犬的認識，提高他們對導盲犬使用者及導盲犬的接納，在參考過其他司法管轄區對導盲犬的法律保障和香港的相關資訊，諮詢本地導盲犬服務機構、視障人士和機構後，製作有關《指南》。

平機會過去5年共接獲7宗視障人士投訴，因攜同導盲犬而不獲提供服務或被拒進入處所，或在求職過程中遭受歧視，例如曾有受訪者被3架的士拒絕，原因是怕狗、狗敏感等。該會強調，現行《殘疾歧視條例》禁止基於殘疾而直接或間接歧視殘疾人士，在沒有充分理據的情況下歧視殘疾人士使用導盲犬，可能屬於違法。