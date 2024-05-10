4站換吊架 港鐵有信心如期完成

【本報訊】港鐵將於7月28日更新鐵路設施，觀塘綫太子至何文田站列車暫停服務，但乘客仍可轉乘荃灣綫或屯馬綫前往受影響車站，港鐵亦會安排免費接駁巴士。港鐵強調，有信心在預期28小時內完成有關工程，列車服務可於翌日、即7月29日星期一恢復。

港鐵公司車務工程維修總管李劍雄昨在電台節目表示，觀塘綫太子至何文田站4個車站的金屬吊架，由開線以來使用至今，在更新計劃下可一次過更換，有信心在28小時內完成有關工程，若遇上颱風等惡劣天氣，將順延一周。他又稱，港鐵會審慎及仔細規劃不同設備及生命周期，未來3年亦會有獨特位置的同類設施需要更換，並會吸取今次經驗，屆時會再公布詳情。

同場的港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，工程當日觀塘綫列車服務間距將變疏，調景嶺至太子站由每3分鐘一班改為5分鐘一班，荃灣綫車務間距亦會多半分鐘。太子站是觀塘及荃灣綫的唯一轉車站，若由調景嶺站出發要在旺角轉車的乘客，當日需要以太子為終點站，在職員指示下到另一月台轉往荃灣綫。港鐵會與巴士公司合作，來往油麻地至何文田的8號線將全日免費，來往油麻地至黃埔方面亦有指定巴士站提供免費服務。

議員料對交通影響不大 議員張欣宇提到，鐵路系統設施設計壽命約50年，觀塘綫的組件至今已使用40多年，形容是合適更換時間。是次工程屬結構組件更換，而非軟件更新或設備調節等，相信只要完成更換，便可即時使用。港鐵與九巴合作提供接駁巴士服務，替代方案充足，增加列車服務間距亦可避免太子站過分擠迫，加上毋須完全關閉車站，料對交通影響不大。