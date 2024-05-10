谷盛事增配套 大型場地設5G基站

【本報訊】政府催谷盛事經濟，大型場地的上網配套尤其重要。通訊事務管理局辦公室昨稱，正積極在大型公眾活動場地及政府建築物附近設置5G基站，包括公園、體育場、博物館等；部分場所已經完成設置工作並已啟動，完成後5G網絡容量大幅提升，可確保大型活動順利進行。

會展亞博維園已完工 首階段進行改善提升5G網絡容量的場地包括中環海濱活動空間、香港體育館、啟德體育園、香港會議展覽中心、亞洲國際博覽館及維園等。通訊辦表示，有關場地的5G基站的建設迅速展開，進度良好。

截至目前為止，會展中心、亞博館及維園附近的5G基站設置工程已經完成，並啟動了5G服務。相關工程完成後，會展中心及亞博館由4G網絡服務提升至5G網絡服務，隨着維園附近的5G基站啟動，上述場地的5G網絡容量亦大幅提升。

另外，中環海濱活動空間、香港體育館及啟德體育園設置5G基站的工程目前已經開展，當中中環海濱活動空間及香港體育館的基站會在短期內分階段投入服務。通訊辦指，通過增設相關設施，提升更多大型場地的5G網絡容量，確保大型活動順利舉行。