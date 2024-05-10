洪水橋換地申請 發展商斥時間不足

【本報訊】港府大力發展北部都會區，今年就洪水橋/厦村新發展區內指定用地邀請原址換地申請，申請雖已截止，但有發展商就認為申請時間不足，要在一年之內完成換地安排，直斥政府的時間安排不切實際。疫後全球寫字樓的空置率高企，但政府仍計劃在洪水橋市中心採取純商業規劃，主要發展商建議，應為土地預留約40%的彈性作更靈活的土地用途規劃，坦言即便曾向政府反映意見，但最後未獲採納，若政府最終未有改變意向，則傾向不作任何申請。

一年內完成補地價不現實 政府於今年2月1日就洪水橋/厦村新發展區內指定用地，邀請原址換地申請，範圍涵蓋洪水橋/厦村新發展區第二期發展及餘下發展範圍內現時可供申請的用地，總計29公頃（不包括工業用地），將帶來約200萬平方米的樓面面積，當中分別有約150萬平方米商業及約40萬平方米住宅樓面面積。

該申請截止日期為4月30日，而接納具約束力的基本條款建議，包括補地價金額的期限則定於明年3月31日。

有主要發展商表示，政府計劃洪水橋/厦村新發展區第二期發展會提供約13公頃商業用地，但如此大面積的土地申請及磋商時間太短，僅得一年之內要完成補地價是「不現實的安排」，批評「即使要提速亦不可能可顧及現實需要」，又指大型項目的補地價一向要分期進行，「超大型嘅Project（計劃）無8至10年做唔晒。」

對於土地規劃方面，主要發展商亦指出，疫情後全球寫字樓的空置率高企，例如舊金山灣區、深圳等均超過20%，本港今年首季的寫字樓空置率亦達致17%，在供過於求的情況下，主要發展商認為需要有比單一商業用途以外，更靈活的樓面面積規劃，建議為土地預留約40%的彈性，或用於住宅用地等，以打造成「中央活力區」，融合居住、工作及休閒元素，同時提供文化、創意及體育等文娛生活設施，以吸引和留住人才。