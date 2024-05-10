中環3棵5米高樹齊塌

【本報訊】昨日上午9時許，中環金融街8號對開行人路，有3棵約5米高的大樹連根拔起同告塌下，阻礙行人路及一條行車線，有途人見狀，隨即報案求助。

現場所見，每棵大樹栽種於行人路一個面積約一米乘一米的方形花槽，其中兩棵樹搭有木方支撐樹幹。由於現場風力頗大，不排除3棵大樹俱被大風吹倒，幸事故中無人受傷。