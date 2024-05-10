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中環3棵5米高樹齊塌

3棵大樹同告塌下。（張開裕攝） 3棵大樹同告塌下。（張開裕攝）
3棵大樹同告塌下。（張開裕攝）
【本報訊】昨日上午9時許，中環金融街8號對開行人路，有3棵約5米高的大樹連根拔起同告塌下，阻礙行人路及一條行車線，有途人見狀，隨即報案求助。
現場所見，每棵大樹栽種於行人路一個面積約一米乘一米的方形花槽，其中兩棵樹搭有木方支撐樹幹。由於現場風力頗大，不排除3棵大樹俱被大風吹倒，幸事故中無人受傷。
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