傳承茶文化知識 學生領略精行儉德

【記者馬煒傑報道】母親節快到，子女藉着奉茶，可向父母表達孝道和養育之恩。有團體舉辦茶文化傳承計劃，以茶學為切入點，讓學生學習中華文化的謙、和、禮、敬品德修養，傳承傳統美德。有參與計劃的學校表示，課堂讓學生對茶有深入了解；有學生指認識了茶經的精行儉德、茶器呈現的中國美學概念，以及從中學習到品德修養，欣賞中國傳統的優秀文化。

善德基金會去年首辦「善德茶文化傳承計劃」，320名來自12間中學及一間小學的學生參與入校課程。參與計劃的保良局羅傑承（一九八三）中學校長羅頴忠指，課堂讓學生對茶有深入認識，包括茶的類別、茶源遠流長的歷史、茶具的運用、沖泡茶的方法和技巧、品嘗茶湯、茶席布置及基本禮儀、茶席設計及布局等。

為父母泡茶奉茶 增進親情 參加茶文化學堂的學生表示，可以學習到茶文化和知識，是很奇妙的體驗，尤其是茶經中「精行儉德」的道理，在泡茶、奉茶中已可以體驗。他們更稱曾為家人泡茶，家人都感到驚訝自己對茶的知識，更表示母親節即將來臨會向父母奉茶，以表對他們的養育之恩。

善德基金會副主席葉嘉威稱課程的設計主要帶出4個目標，包括學習中國茶文化的基礎知識；希望透過茶為媒介學習禪修；希望委任學生在校內及社區宣揚中國茶文化；以及希望學生為家人泡茶及奉茶以增進親情。

5月21日是「國際茶日」，該會總理梁一陽指，將於5月19日舉行國際茶日嘉年華及啟動禮，並為每間學校挑選出來的3位學生茶文化大使頒發嘉許狀，鼓勵他們繼續推廣中華優秀文化，現場亦會設有由專業茶藝師主持的親子泡茶及奉茶體驗活動，超過70名學生會向父母奉茶等。