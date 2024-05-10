入境處5‧18起兩天辦招聘體驗日

【本報訊】入境處公開招聘入境事務主任，並由5月14日開始接受報名。入境處將於5月18日（周六）及19日（周日），一連兩日在屯門青山灣青山公路82號的入境事務學院舉行招聘體驗日，活動內容包括招聘講座、體能測驗工作坊、小組討論工作坊及即席演講體驗（英語）、參觀訓練設施及入境處投考攻略。

5月18日的招聘體驗日分上下午共兩場，分別是上午9時30分至中午12時30分，下午則由2時正至下午5時；而19日則有上午一場。入境處指招聘體驗日可讓參加者為投考入境事務主任做更充分準備。參加者可選擇自行前往入境事務學院或乘搭免費穿梭巴士，由荃灣及紅磡港鐵站往返學院。如需要免費穿梭巴士服務，請於網上登記時預約。