入境處5‧18起兩天辦招聘體驗日
【本報訊】入境處公開招聘入境事務主任，並由5月14日開始接受報名。入境處將於5月18日（周六）及19日（周日），一連兩日在屯門青山灣青山公路82號的入境事務學院舉行招聘體驗日，活動內容包括招聘講座、體能測驗工作坊、小組討論工作坊及即席演講體驗（英語）、參觀訓練設施及入境處投考攻略。
5月18日的招聘體驗日分上下午共兩場，分別是上午9時30分至中午12時30分，下午則由2時正至下午5時；而19日則有上午一場。入境處指招聘體驗日可讓參加者為投考入境事務主任做更充分準備。參加者可選擇自行前往入境事務學院或乘搭免費穿梭巴士，由荃灣及紅磡港鐵站往返學院。如需要免費穿梭巴士服務，請於網上登記時預約。
網上登記預約
有興趣參與的人士可以於5月9日上午9時至5月16日中午12時期間，於網站https://www.idea.gov.hk/immd-isitd/RecruitmentDay2024報名。若未能親身出席是次招聘體驗日，亦可報名參與網上招聘講座直播，了解更多招聘詳情及投考小貼士。由於名額有限，如登記人數超額，將進行電腦抽籤，中籤者將會收到確認電郵通知。
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