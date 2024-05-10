周達權：黎主持飯盒會會議 藉此下達編採指示

周不同意主要議題圍繞生意發展 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。壹傳媒高層周達權續以特赦證人身份出庭頂證黎智英，並首日接受辯方盤問。周達權指不同意「飯盒會」討論圍繞生意業務發展，也不同意「飯盒會」並非讓黎智英下達編採指示的場合。辯方昨午完成對周的盤問，控方今日會進行覆問。

審訊昨踏入第73日。黎智英由資深大律師彭耀鴻代表盤問周達權。辯方首先向周指出，加拿大公司LAIS Hotel Properties Limited是由信託持有，並非黎智英；而周是該信託的保護人。周回答說不清楚，但強調黎智英會付錢買酒店，亦會就營運方式給予指示。另外，辯方展示通訊軟件「Slack」一個名為「港蘋紙廣告」的群組，群組成員包括黎智英、周達權、壹傳媒行政總裁張劍虹等。周達權確認，「飯盒會」前，出席者會在上述群組內講有甚麼事宜想討論，黎可能會先行回覆，亦可能說「到時再討論」，會議後會有摘要。若黎無法出席，張劍虹會代為主持。

辯方指，2019年12月6日「飯盒會」上與會者曾討論實體報紙銷售困難，談及如何解決問題，有人提出「撐小店」計劃，讓小店在《蘋果日報》登廣告。周達權確認曾出席該會議，但無法記得有關「撐小店」計劃的討論。辯方續指出，針對所有周達權有份出席的「飯盒會」，與會者主要討論的議題，圍繞生意業務發展；「飯盒會」並非讓黎智英下達編採指示。周達權不同意。

辯方提及，2014年12月黎智英辭任壹傳媒董事會主席兼執行董事，至2018年黎重新加入壹傳媒董事會。周達權同意，就經營實體報紙業務而言，主要收入來源是廣告，他亦同意，2019至2020年間，壹傳媒廣告收入下滑。辯方指出，這跟有前特首在社交平台點名指摘（name and shame）《蘋果日報》廣告客戶行動有部分關係，周達權說有聽過前特首的行動，但指無法確認說法。另外，周同意在相若時間及相若時段，《蘋果》開始付費網上訂閱模式；亦同意若果隨報附送刊物，將會對當日報紙銷量有幫助。

辯方料申傳召張劍虹盤問 辯方昨午完成對周的盤問，控方今日會展開覆問，料辯方會正式向法庭申請，重新傳召張劍虹作盤問。

涉案的4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司，以及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

周達權證供重點