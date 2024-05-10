指當局未充分諮詢涉不公 哥球會申覆核推翻環評開審

【本報訊】香港哥爾夫球會去年7月入稟高院申請司法覆核，指環保署有條件接納粉嶺高爾夫球場用地的環評報告屬越權，要求推翻該決定。高院之後頒下臨時暫緩令，暫時擱置環保署的決定，並於昨開庭處理司法覆核申請，由法官高浩文審理，預計需時3日。

司法覆核申請人是香港哥爾夫球會，擬答辯人是環保署署長，土木拓展工程署則被列為相關利益人士。

申請人於入稟狀中，要求擱置環保署有限度接納環評報告的決定，並指署方在接納報告前，沒有就土木工程署就報告呈交的補充資料作公眾諮詢，及等待球會作回應，認為其做法屬越權。入稟狀又批評該報告的評估方法有錯，忽視了對相關用地的保育。

低估高球場生態價值 代表香港哥爾夫球會的資深大狀昨日陳詞時表示，環保署署長沒有充分諮詢公眾意見，便批准環評報告，涉程序不公，有損公平，強調不可因行政效率，而忽略公眾參與。

另外資深大狀指，高爾夫球場內部分樹木極可能合資格註冊為受保護古樹名木，批評環評報告嚴重低估生態和環境價值。案件編號：HCAL 1258/2023