多涉戶外因素 中電去年9宗電壓驟降

【本報訊】中電近期接連發生電壓驟降事件，昨日該公司簡介電壓驟降原因及應對措施，去年中電曾發生9宗類似事件，今年則有3宗，最近一次為上月初。中電輸電及供電業務部北區總監劉浩然表示，近八成電壓驟降事故由外在因素引致，例如天氣、輸電設施周遭的樹木、工程等；公司已安排於輸電塔加置避雷器、聘用修樹團隊等減低情況發生，並設諮詢團隊為大廈免費提供更新電梯設施的意見，過去3年已為超過100個法團提供諮詢，近半採納更新設備的意見。

上月初事故 半小時錄130困■ 中電指，大部分電壓驟降情況只會出現0.1秒，一般市民只會發現燈光轉暗或閃爍，而火警鐘亦有可能誤鳴。不過，部分對電壓敏感的電力裝置如升降機及扶手電梯，則可能因自動保護裝置而暫停運作。上月初的事故中，半小時內就已有近130宗市民被困升降機事故。

劉浩然指出，全港有近7萬部升降機，根據政府守則，在2009年後安裝的升降機須設有電壓驟降過渡或自動重啟裝置，遇有電壓驟降事件，裝置可自動檢查運作是否正常，然後恢復運作。若電梯沒有自動恢復裝置，則要由大廈安排專業人員重啟電梯。劉表示，沒有該裝置的電梯可加裝外置設備，例如「不間斷電源裝置」（UPS）亦可達致同樣效果。據資料，一部UPS裝置約4至7萬元不等。

近期電壓驟降事故增多，劉卻指數字上未見有上升或變得嚴重。由於該公司近三成輸電塔設於戶外，會受到天氣、樹木影響，而設於山坡或地底的電纜亦會因附近工程而導致電力驟降，公司已設立團隊檢查並修剪電塔周遭樹枝，以及於戶外電塔加裝避雷器等。不過，中電指電壓驟降事故有八成由外在因素導致，但據該公司早前呈交立法會文件，今年1月在青衣牙鷹洲電壓驟降事件，成因是電纜終端組件瑕疵，而非外部因素。劉回應指，5月會向立法會提交詳細資料。