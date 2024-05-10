垃圾徵費未獲民意 環團撐如期8‧1實施

促把握半年適應期 加強社區準備 垃圾徵費在近月引發社會不少討論，有意見認為應擱置或延期實行。綠惜地球昨向立法會提交公開信，指垃圾徵費不宜束之高閣，當局須把握8月1日的機會，向前踏出重要一步，分階段實施垃圾徵費，並好好把握6個月的適應期，全面加強社區的準備。

綠惜地球在信中另就垃圾徵費向政府表達一系列建議，包括認為參與的政府部門須提出公開減廢目標，明確把廢物量在12個月內減少至少一成，並把相關處所的人手開支和管理成本公開予公眾參考。而實行期間，環保署亦應每月向立法會環境事務委員會成員匯報實施進度，確保準備達標。同時建議政府，在適應期內鼓勵工商業、民間機構、屋苑等參與首階段垃圾徵費，而參加處所亦應得到政府的肯定和表揚，例如考慮派發指定垃圾袋予自願參與的處所，每戶每月可取得15至20個指定垃圾袋，為期3個月。

中西區區會：睇唔到有實質進展 綠惜地球又認為當局需改良宣傳目標手法，將重點放在「惜物減廢」上，避免在罰則和收費上着墨過多，並且明確提出在生活上可行的減廢做法，鼓勵大眾參與減廢運動，而非以責難和懲罰方式向民間施壓；並就垃圾徵費成立反應小組，仔細掌握輿情，以及善用「大嘥鬼」、「清潔龍阿德」等吉祥物的社交媒體專頁，及時澄清坊間誤解。

另外，當局早前指區議會幫忙就垃圾徵費問題收集意見和了解政策的落地情況。惟中西區區議會昨舉行會議討論該議題時，環保署竟未有派員出席，秘書處指會將區議員意見記錄在案轉交環保署，要求當局提供書面回應。

席間有區議員指垃圾徵費「睇唔到有啲咩實質進展」，直言到現在都不清楚政府如何協助三無大廈，批評環保署將所有事情「推畀先行先試計劃」。亦有議員指中西區就垃圾徵費「動靜唔大」，設施不見有增加，要求當局有新方案應盡早通知居民。