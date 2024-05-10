網店售冒牌香水化妝品 檢貨值92萬 拘2人

【本報訊】海關版權及商標調查科人員，早前透過網上巡查及利用大數據系統進行風險評估和分析，發現有人於網上社交平台開設網店，出售冒牌香水及化妝品。人員其後喬裝顧客試購，經深入調查及在商標持有人協助下，於本周二（7日）突擊搜查長沙灣一個工廈單位及元朗一個住宅單位，共檢獲約1,900件、市值約92萬元的冒牌物品，並拘捕一男一女（23及25歲）。

正貨價3折吸客 案中檢獲的冒牌貨涉及多個品牌，當中冒牌香水的外觀設計及註冊商標均抄襲正貨，惟包裝盒及樽身的印刷紙樣比較粗糙。另外，涉事網店會以「平行進口貨品」、「期間限定」作招徠，以減低消費者的戒心，並且調低貨物定價，藉此吸引消費者購買。以今次「放蛇」購買的香水為例，定價僅約350元，為正貨售價的三成。

海關強調，冒牌貨缺乏品質保證，其中香水及化妝品是直接用於皮膚上，可能危害市民健康，海關會把樣本送往政府化驗所作進一步測試，以確定其安全性。海關呼籲市民，若擔心購買了冒牌貨品，或對貨物真偽存疑，可向商標持有人或代理商查詢，以免招致損失。