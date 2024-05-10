詹培忠父子串謀欺詐案 控方：瞞賣殼交易 涉款2億

前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙2021年被廉政公署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞秘密「買殼」協議，另有一名無業女子亦懷疑涉案。3人分別否認串謀欺詐及處理從可公訴罪行得益等罪，案件昨日在區院續審。控方指，涉案「賣殼」交易涉款約兩億元，並透過發行新股，讓買家獲得超過七成股權。控方指詹氏父子隱瞞「賣殼」利益。

3名被告依次為詹培忠（77歲，董事）、詹劍崙（52歲，商人）及王蓓麗（女，65歲，無業）。詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同馬鐘鴻及其他人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司、其董事會、其股東以及香港聯合交易所有限公司。

同案女被告涉處理犯罪得益 王蓓麗則被控一項處理從可公訴罪行得益罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日間，與馬鐘鴻處理由亞洲資源控股有限公司發行，本金為4,200萬元的可換股票據。詹氏父子早前申請永久終止聆訊被拒。

控方昨日繼續開案陳詞指，亞洲資源控股有限公司在2013年發行可換股票據，馬鐘鴻安排他人承接票據後，盡快將票據換成股票，然後全數沽出。王蓓麗承接當中4,200萬元票據，沽出股票後，扣除約100萬元作為酬勞，餘數歸還馬鐘鴻。詹劍崙作為亞洲資源董事會主席，理應知道此事。

2018年4月，廉署在詹培忠辦公室內搜出「賣殼」計劃文件。詹培忠其後向廉署表示認識馬鐘鴻，並以約兩億元出售其股份與控制權給對方，形容交易屬雙方情願。案件編號：DCCC 439/2022