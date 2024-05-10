東方檢舉YouTube10淫片 2條評Ⅲ級仍未下架

4月26日檢舉影片

1條未評級已「消失」 另7段列Ⅱ級不雅 美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布充斥海量色情、暴力及血腥的影片，從未收斂。東方傳媒機構（下稱「東方」）4月26及5月3日（第13及14度檢舉）致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，淫褻物品審裁處昨日公告結果，除了一條影片未評級前已下架外，9條影片中首度有兩條評為暫定類別第Ⅲ類別（淫褻物品），分別涉及赤裸女子取出另一裸女血淋淋的心臟，及女巫割開孕婦肚皮取出胎兒，影片予人惡心及不安之感，惟昨日兩條影片皆未下架，其餘7條均為第Ⅱ類（不雅物品）。

Ⅲ級影片血腥不安 利刀割開肚皮 東方檢舉的10條不雅影片，除了5月3日其中一條涉及人體繪畫的影片已經下架外，其餘全部影片至今仍能觀看。其中兩段被淫褻物品審裁處暫評為第Ⅲ類別（淫褻物品）的影片都涉及血腥畫面，均為意識不良的音樂影片。當中4月26日的影片是一段名為「羊頭惡魔」的音樂特輯，十分恐怖及詭秘，多名全身赤裸的女子在魔鬼附近作法，有裸女一刀插向另一名女子的心臟，取出血淋淋的心臟。至於5月3日被暫評為第Ⅲ類別的音樂特輯，在強勁音樂節拍下，一名女巫為一名孕婦施行巫術，該孕婦被迫全裸露出乳房，痛苦地躺着，女巫以一把雞腳造型的刀割開她的肚皮，然後以其恐怖的手插進孕婦的肚裏，強行取出胎兒，胎兒還連着臍帶，血淋淋的畫面相當嚇人，令人深感不安。

其餘7條檢舉影片，即使涉及裸露畫面，一如既往皆被評為第Ⅱ類別（不雅物品）。當中4月26日的4條影片，包括女子綑綁男子雙方糾纏並脫衣至赤裸、多名赤裸美女在鏡頭前彈樂器及跳舞、赤裸金髮美女躺在玻璃台上擺出撩人姿態，以及多名赤裸男女一同踩單車，胸部、陰部及陽具任睇。而5月3日被評為第Ⅱ類別的影片，包括性感女郎裸露乳房並隔着內褲撫摸下體、裸露乳房的女郎在音樂特輯中與男歌手近距離接觸以及長髮美女脫去全身衣物後被進行恐怖宗教儀式。

本報投訴 立會又交報刊辦跟進 至於上述兩次檢舉東方均有致函立法會投訴，電影報刊辦指立法會資訊科技及廣播事務委員會已把有關投訴轉介當局跟進，即又交回電影報刊辦跟進。

5月3日檢舉影片