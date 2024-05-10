醫健：職場健康：勿坐以待斃 將工作間動起來

「吸煙危害健康」大家聽得多，「久坐危害健康」你知道嗎？全球每年有約74%人死於心血管疾病、癌症、糖尿病等非傳染病，而久坐、缺乏運動是主要風險因素之一。根據世界衞生組織，如果不運動的人能動起來的話，每年可有多達500萬人免於死亡。

久坐易有下背痛 骨骼肌肉退化 科技和社會發展使我們在工作和生活中的活動量大幅減少，久坐成為許多人的主要行為特徵。香港約有四分之一成年人帶氧體能活動量不足，有約七分之一人長時間坐着或斜躺着。長時間或連續久坐可增加患上多種慢性疾病和健康問題的風險，包括心血管病（如心臟病、中風）、二型糖尿病、癌症等。有研究指出，久坐時間每增加兩小時，患上心血管疾病的風險將增加1.17倍。此外，久坐的人更容易發生下背痛，骨骼和肌肉更容易退化。

世衞建議成年人每周進行最少150分鐘中等強度帶氧體能活動（如急步行）或最少75分鐘劇烈強度的帶氧體能活動（如游泳、跑步）。要達到這個目標並不容易，尤其對於忙碌的都市人說，大部分時間都花在工作上。何不把工作間「動起來」？

減少靜態（坐着）時間，把體能活動融入工作， 例如：

•站立開會或會議中加入「活動小休」，如站起來、伸展一下

•講電話時站起來

•使用離座位較遠的設備，如影印機或茶水間

•行樓梯代替搭電梯

•早一個車站下車，再步行上班或回家

職業安全健康局

www.oshc.org.hk