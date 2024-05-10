青年精神健康 重醫療輕預防

【本報訊】青年精神健康狀況備受關注，政府早前宣布延長實施以學校為本的「三層應急機制」至今年底，加強支援學校及早識別有較高自殺風險學生。有學者昨稱，處理青年精神健康問題時，需考慮預防和關注，學校是良好的切入點。有議員建議當局參考各地做法，將精神健康納入基層醫療服務。

香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝在網台節目表示，處理青年精神健康問題時，資源錯配是目前最大的挑戰，認為社會不應只着重醫療及治理，還需考慮預防及關注，而學校是一個良好的切入點。他建議政府及相關機構在推展精神健康服務時，應考慮「可得性」、「可接觸性」及「可負擔性」3大關鍵，以確保相關服務更容易接觸到大眾。

議員郭玲麗表示，政府在全港各區設立精神健康綜合社區中心，惟宣傳不足，市民對中心的服務及運作不甚了解。此外，診症時間亦不切合年輕人的生活模式，擔心青年因各種原因而不求醫，錯過黃金治療機會。為加強精神健康服務的支援，她冀當局參照世界各地的做法，將精神健康納入基層醫療服務，並善用本地及海外已接受培訓的近萬位專業輔導員，在基層醫療中提供支援。

醫患比例失衡 新症需輪候79周 截至去年3月，全港約有29萬名精神病患者，而精神科醫生只有381位，即每位醫生需要照顧779位患者，顯示醫患比例過高。根據醫院管理局數據顯示，2021至22年度兒童及青少年精神科門診的新症需輪候79星期。

有青年代表建議政府借鑑外國的做法，培訓半專職從業員，作為患者的陪伴者和守門人，提升患者求助動機，並緩解醫療人手不足的問題。同時，亦建議政府資助有需要的青年使用私營精神健康醫療服務，並擴大地區康健中心的服務範圍及對象，並加入臨床心理學家及社工的專業支援，照顧青年精神健康。