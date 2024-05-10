醫管局下周辦2日研討會 7000醫專人員參加 歷屆最多

【本報訊】醫院管理局昨日宣布，醫管局研討大會將在下周四至五（16日至17日）在灣仔會展舉行，預計有7,000名醫療專業人員參加，為歷屆最多，還有120位本地及海內外專家會作為講者出席。醫管局表示，今年大會將設立近60個分節，圍繞各個專業領域進行交流。

推廣現代化醫療模式 醫管局研討大會程序委員會主席蘇潔瑩表示，今年會設立58個分節，內容主要圍繞醫管局的核心價值觀，重點將涵蓋精神健康、器官捐贈以及醫療創新等，希望促進業界的交流，推廣現代化醫療模式。今年研討焦點預計會集中在醫療創新發展、對臨床服務的影響。

港島東醫院聯網團隊指，複合式手術室、三維打印和人工智能技術可極大改善他們的神經血管治療服務，屆時將會在研討大會中匯報。東區醫院神經外科顧問醫生林肇基表示，新型手術室可支持跨專科團隊，進行緊急和複雜的放射介入治療手術，並減少手術中所釋放的輻射量。他還表示，新手術室在落成後，醫院的手術量有所提升，從前年的120宗增加至去年的150宗。相信能有效提升手術的效率。

東區醫院放射科顧問醫生朱志揚表示，在2021年引入人工智能後，醫生已經不再需要對每一張電腦掃描影像進行分析，可迅速篩選高風險病人，讓病人可及早獲得初步分析結果。不過他也提到，人工智能現時並非完全準確，但可提升工作效率，讓醫生能盡快覆檢結果，再與神經外科及相關團隊合作，找出適合接受血管介入機械取栓術的患者。