工傷僱員復康先導計劃 擴至飲食酒店運輸物流業

【本報訊】勞工處即日起擴展「工傷僱員復康先導計劃」範圍，由建造業涵蓋至「飲食及酒店業」和「運輸及物流業」，兩個行業所有於今年4月1日或以後發生工傷的僱員，都可以參與計劃。有議員期望當局不要忽略其他行業僱員的需求，考慮在未來將先導計劃擴闊至所有行業。

739建造業勞工參加 76%已康復 該處表示，擴展先導計劃可讓更多工傷僱員受惠。參加者在政府的資助下只需支付等同公立醫院或診所的費用，便可獲得私家復康治療服務；把握黃金治療期，僱員盡早康復並重投工作，亦有助維持僱主的生產力。只要僱員是因工傷，需休息超過6星期便可參加。而其他資格包括因工傷以致肌肉骨骼受傷。

先導計劃於2022年9月推出，為期3年，以個案管理模式為參與的工傷僱員提供服務。

根據勞工處數字，截至今年3月底，共有739名建造業工傷僱員參加先導計劃，其中約76%，即563名僱員經治療後已康復。大部分參與計劃的僱員是在開始接受先導計劃的治療後5個月內康復。

議員顏汶羽表示，根據勞工處去年的職業安全及健康統計數字，公共行政以及社會及個人服務的工作地點，錄得的工傷個案為所有行業分類中最多，情況不容輕視，期望勞工處在未來將先導計劃擴闊至所有行業。他建議政府與醫院管理局合作，將工傷傷者與普通病患分開立案及輪候，以便政府就工傷復康個案進行跟進。