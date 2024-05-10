病毒活躍未遏停 流感11日奪32命

包括腦病變6歲童 新冠續勢兇 流感愈來愈惡，衞生防護中心多項監測數據均創發現最新一周流感傳播創今年新高，並再有一名6歲男童感染甲型H1流感後併發腦病變，周一（6日）入院，延至前日（8日）已死亡，是今年兼今個流感季節的第4宗兒童流感死亡個案。監察數據又顯示，最新的社區流感確診率按周大升近4個百分點，市民因流感入院率及定點普通科門診流感樣病例的數據同創今年新高，即3項關鍵指標都創新高，顯示流感正在爆發。

衞生防護中心昨日公布的最新監測顯示，中心於第18周（4月28日至5月4日）共收集10,644個呼吸道樣本，當中，1,548個驗出流感病毒，比率達14.54%，比前一周的數據大升3.91個百分點，高於9.21%的基線水平，並已連續第5周錄得上升，創年初踏入冬季流感高峰期以來新高；已分型的檢測中，甲型H1流感佔1,303株，佔比達89%，甲型H3流感則佔9%。

染流感入院率創新高 同期公院入院率則為每一萬人口0.845宗，高於0.25的基線水平，其中0至5歲組別入院率達每一萬人口5.073宗，兩者均創高峰期以來新高。另外，定點普通科門診流感樣病例為每1,000個診症14.1宗，不但比前一周上升，亦同創今個流感高峰期以來新高。

中心亦披露，過去11日（4月28日至5月8日）錄得65宗流感嚴重個案，當中32人死亡，包括一名6歲男童，他上周六（4日）起發燒及流鼻水，向私家醫生求醫，本周一情況惡化，被帶到威爾斯親王醫院求醫，並入住兒童深切治療部，臨床診斷為甲型H1流感併發腦病變，延至周三（8日）不治。

新冠求診率連升3周 至於新冠病毒方面，活躍程度亦見微升，中心公共衞生化驗服務處在第18周收集共9,217個呼吸道樣本中，有1,004個驗出新冠病毒，比率為10.89%，比前一周的9.7%高；同期錄得18宗嚴重個案，比前一周多5宗，定點普通科門診平均求診比率則為每1,000個診症58.6宗，是連續第3周錄得上升。