財案如期過關 赤字無計修補

在愛國者治港的新時代下，財政預算案的《2024年撥款條例草案》無驚無險獲立法會三讀通過，可謂毫無懸念。這份預算案乏善可陳，派糖縮水，亦未見開源新招，益發令人擔心，在財赤連續兩年突破一千億元之際，港府何時才能收支平衡？香港是否要永續發債？高官拍胸脯保證，當局會用3年左右的時間恢復財政平衡，但願真的如此。

高官強調，本港今年通脹率和失業率較低，又有國家支持，因此「不需要被悲觀情緒過分影響我哋」，又指「撤辣」後樓市平穩，起到穩定作用；搶企業亦有成效，截至今年3月底，已引進約50間重點企業夥伴，投資超過400億元，創造新增職位超過13,000個；搶人才同樣有成績，截至4月底，29萬個申請中已批出18萬個，約有12萬人才來港。總之，形勢一片大好。

當然，沒有人會懷疑港府為振興經濟作出的努力，問題是，所做是否足夠，是否有針對性。君不見，樓市「撤辣」效應正在急速降溫，近期二手交投轉趨淡靜，新盤亦未能「一Q清袋」，甚至有大行估計，全年樓價再跌一成，十分悲觀；而相對整個就業和營商市場，搶企業、搶人才的作用始終有限，遠遠不如傳統的零售、餐飲、旅遊產業聘用的人數和收益。

3月零售業總銷貨值312億元，按年下跌7%，市場原本預期上升0.9%，結果事與願違，同時終止連續15個月的升勢。首季合計，零售業總銷貨值下跌1.3%，表現為兩年來最差。此外，首季的食肆總收益以數量計的臨時估計，亦較上年同季下跌0.7%。更不必說，內地旅客爆買不再，旺丁不旺財。港府一味指望內地旅客打救經濟，認為經濟轉型必有行業更替，着市民不應誇大這些變化。惟事實卻是傳統產業不足恃，新產業又在雲深不知處，市民只感到迷惘，不知何去何從。

港府否認未來要依賴發債度日，強調發債所得絕不會用作經常開支，而是用作投資項目、基建工程、推動北部都會區發展等，又指香港的借貸比率，相對全球發達經濟體，處於較低和安全的水平。但不論說得如何動聽，港府開源無計也是實情。高官亦不諱言，要在數年內達致收支平衡，重點是節流，政府正落實一套財政整合政策，包括在本年度至2026/27年度，每年削減1%經常開支，在中期預測的5年中，大約可削減468億元。相對於千億元財赤，5年削減400多億元，堪稱九牛一毛，何況港府還要磨刀霍霍向市民，各項政府服務的收費都想增加，基層百上加斤。遑論港府還要大慷納稅人之慨，繼續供養假難民，今個年度預計又要花費10餘億元，猶如財政黑洞。

誠然，香港有背靠祖國和聯通世界的優勢，但這些優勢已大不如前。原因不是中央減少惠港措施，而是內地以至其他周邊城市不斷進步，香港「慢進也是退」。僅深圳，每逢周末和長假期，例必吸去大量港人北上消費。港府開源無計，節流又不見得大刀闊斧，3年後是否就能走出財赤困局，委實令人疑問。