笑看天下：荒誕圖景 美國造成

以哈停戰變得愈來愈渺茫及撲朔迷離，雙方各有各的停火版本，叫人無所適從。哈馬斯表示同意停火協議後，加薩街頭一度出現歡呼慶祝活動，好多人聚集叫好。然而，高興只是一剎那，以色列指方案遠未能滿足其基本要求，決定繼續喺拉法嘅軍事行動。以色列坦克周二長驅直進拉法，奪取當地連接埃及嘅邊境口岸；空軍也空襲拉法100個哈馬斯目標，加薩地帶衞生部門聲稱至少27人死亡。

以色列總理內塔尼亞胡根本不會接受任何停火方案，因為「哈馬斯恐怖分子尚未全部殲滅」，相信喺佢眼中，所謂「全面停火」根本係偽命題。一名身在美國華盛頓嘅半島電視台記者透露，佢從以色列方面得悉，以軍不會放棄行動，美國無論關注抑或對加薩戰況感到憤怒，均無助阻止戰事。

正如老朽所指，拜登政府最近暫停向以軍運送美製彈藥，係哈馬斯去年10月突襲以色列以來，美國首次暫停運送軍火給以軍。然而，一切已來得太遲，內塔尼亞胡已變成一頭不受控嘅怪獸，佢同日發表聲明，說要孤軍作戰，並且連番強調，無論是否與哈馬斯達成釋放人質協議，進攻拉法勢在必行！巴人根本無處可逃。以色列變成一頭不受控嘅怪獸，嚴格而言是美國縱出來的！

美國早前通過950億美元對外援助撥款法案，其中以色列獨享260億美元，同時批准約90億美元用於加薩等衝突地區嘅人道援助。如今眼見內塔尼亞胡完全唔聽自己支笛，才首次暫停運送軍火給以軍，阿哥，遲唔遲啲吖？曾有論者形容這種「一邊傾力增援軍備，一邊高調聲稱救援」嘅矛盾邏輯，就如一幅「殺掉對方三人再救回一人」的荒誕圖景。要巴黎奧運期間停火，反正老朽就不信了！