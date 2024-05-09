撥亂反正：工黨上台 英國轉向

英國日前舉行地方議會和市長選舉，雖然選前民調早顯示執政保守黨會大敗，但最終點票結果還是令人震驚。在107個英格蘭地方議會共2,600多個議席當中，工黨贏得約1,160席成為地方最大黨，保守黨流失近一半議席，只得515席，比起自由民主黨的522席還要少。在11場市長選舉當中，工黨更壓倒性地贏了10個市。

首相辛偉誠直言對選舉結果感到失望，但有別於之前多次政治危機，今次黨內沒有強烈聲音要求他下台。因為大家都深知保守黨大勢已去，在短期內再換多幾次首相都難有起色。其他人現在倉卒逼宮上台擔任短命首相，隨時會淪為保守黨連續14年執政地位的陪葬品，不如就等辛偉誠走完這最後一程算了。工黨黨魁施紀賢選後亦有循例呼籲保守黨提前舉行大選，但現在距離法定的下議院改選限期只有7個月，勝券在握的工黨也不會太心急，現在需要深思的是將來的內閣人選與具體的治國政策。

雖然英國的國際影響力大不如前，其外交走向還是備受多國關注。工黨斷不會在短期內重新申請入歐，但可以預期英國會加強與歐盟合作，尤其對經貿、難民及捕魚權等問題。工黨政府會在俄烏戰事繼續支持烏克蘭，但可能會削減軍援和恢復與俄羅斯對話。本身左傾的工黨肯定不會再緊跟美國盲撐以色列，不排除會退出在紅海的美英聯合軍事行動，僅以人道救援名義繼續於加薩一帶活動。

工黨的對華政策一向比較溫和務實，不像保守黨般大起大落，但受制於國內民情與新冷戰大局，相信反華仍是主調，最多在個別政策或做法有放鬆。不過，若美國換成極右的特朗普上台，以及歐洲多國以至整個歐盟徐徐往左轉，也不排除英國會在工黨帶領下出現較大的對華政策轉向。