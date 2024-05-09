橫眉冷看：誰更有新聞自由

以下一些話，假如今日在美國的媒體刊出，隨時會被檢控，因此筆者要講的，也只能在香港講。今年5月1日，美國眾議院通過了《反猶太主義意識法案》，日後你想說猶太財團在背後操控美國，或者說如今以色列人在加薩大量殺害巴勒斯坦人，這些事你即使認為是事實，將不能再公開發表。尤有甚者，當你講述兩千年前耶穌基督與猶太人的關係，也得小心翼翼，如果你說耶穌是死在猶太人手裏，是被他們迫害至死的，也可能會觸犯法例，被控蓄意散布對猶太人的仇恨。

美國政治、經濟的命脈操控在猶太人手上，這調調兒莫說在美國，就是在世界各地也是婦孺皆知的事，怎麼到了今天，卻突然會變成言論禁區？事實上，美國眾議院通過上述法案之前，當地媒體已經出現自我審查，本欄亦曾引述過一位美國網紅的自白，他說在網絡平台發文批評猶太人，立即會被刪貼，但只要將內文所有「猶太人」的字眼換成「中國人」，馬上通行無阻。

網絡平台的人工智能（AI）會以為你當真在狠批中國人，非但歡迎，還會大力推送，讓你點擊率熱爆。到頭來，該網紅便發表了一篇不倫不類的貼文，內文大力申斥「中國人」操控荷里活的娛樂事業，而「中國人」更是美國政府的幕後黑手。

如今很多西方的政客抹黑香港，說此地的新聞自由已被斲喪殆盡。是嗎？但在今日的香港，你批評國家在大躍進和文化大革命時期，所犯的某些路線錯誤，那是絕對容許的，甚至你批評中國聖人孔子，以近乎莫須有的罪名誅殺了少正卯，他這樣做未免太霸道，你在香港媒體如是說，也是容許的。既是如此，試問美國和香港，誰更有新聞自由？