強詞有理：中美拼耐力

有美國金融專家曾經宣稱，美國暴力加息的主要目的就是打擊中國。這未必是危言聳聽，中國房地產泡沫穿破，主要就是美國暴力加息導致。通過打擊美元債務偏高的中資企業，壓低中國資產價格，造成人民幣貶值，從而引發走資潮，老美確實達到了部分目的。但他們算錯了一點，中國經濟並沒有如他們預期般崩潰，反而經過去槓桿和消泡沫後，正重新展現活力，資產估值也開始走出低谷。

老美見此計不成，又生一計，早前不斷出口術威脅繼續加息，企圖引發新的金融危機，以便渾水摸魚，收割中國乃至全球。結果呢？在最近這輪亞洲貨幣貶值潮中，人民幣不動如山，日圓卻跌了個四腳朝天，美國收割中國不成，遭殃的反而是日本。小日本一心一意做美國的忠犬，還是逃不過被收割的命運。為了挽救瀕臨崩潰的日圓，日本央行最近花費了500多億美元干預匯市，日圓總算暫時喘定。但問題是，日本外匯儲備絕大部分用來購買美債，剩餘外匯並不多，萬一日圓再跌，還能拿甚麼來干預？敢拋售美債嗎？

其實，美國自己也好不到哪裏去，利用美元「潮汐」收割全世界，一向無往而不利，現在顯然不靈了。相反，聯儲局為了維護美元強勢而遲遲不願減息，對美國自身的傷害愈來愈明顯。

正如有人指出，強美元對亞洲特別是中國的衝擊不過是暫時的，對美國造成的風險才是長久的。道理很簡單，美國製造業早已空心化，雖然加息之下貨幣供應減少，但產品供給並不順暢，抑制通脹自然是事倍功半。尤其拜登政府不斷破壞全球產業鏈和供應鏈，嚴重阻礙國際貿易往來，因此衍生各種問題。貨不暢其流，通脹怎麼可能降下來？

如果說美國正面臨滯脹危機，一點也不誇張。更大的風險是，美國銀行業在高利率之下的經營環境愈來愈艱難，隨時有爆雷之虞。由於長短債收益倒掛，短債利率超過長債利率，而銀行普遍持有長債，收益不足以支付客戶存款，導致做一單虧一單。繼去年多家地區銀行爆雷後，最近又有一家銀行倒閉，可見美國銀行業危機並未解除，倒閉潮恐怕陸續有來。

這些年老美一方面唱衰中國經濟，一方面自吹自擂，不過是阿Q精神罷了。中美博弈是一場持久戰，既要拼實力，更要拼耐力，誰能笑到最後，誰才是贏家。