龍吟虎嘯：他們的心情相當複雜

被美國在政治、軍事、外交上綑綁得死死的德國，還要跑到印太挑釁中國，這是一件得不到任何好處的苦差事，但德國不能不捏着鼻子服從命令。德國日前宣布，即將向印太地區派遣海空部隊巡航及軍事演習，由一艘護衞艦及一艘補給艦組成編隊。德國外長貝爾伯克宣布，不排除德艦穿越台灣海峽，參加美國主導的「環太平洋」多國軍演。稍後德國空軍也將派遣28架各式軍機，參加代號「太平洋天空」的部署行動。

德國海空軍大模大樣、萬里迢迢地跑到印太，據稱是「針對北約集體防務的改變，德軍也要致力於保持全球視野，把自己定位在立足於地區、致力於全球，展示德國外交及安全政策的靈活手段，重視船運航道的自由及安全」云云！德方的這番表述，十足山姆大叔的口脗和部署。俄烏戰爭爆發後，美國確立了以俄羅斯和中國為最主要的戰略對手並力圖打倒，就把手中最重要的戰爭工具——北約——職能擴大、範圍擴大，從歐洲、大西洋擴大到印太區，從西半球到東半球。

北約和歐盟原本沒有想過與俄中為敵，但是美國要為敵，他們就只好跟着幹，尤其是德國。德國很長一段時間和俄羅斯的關係改善得不錯，在經濟上、能源上互惠互利，但美國挑起俄烏之戰，德俄就掰了，這並非德國所願，只能屈從於美國。而中德的經貿關係更為廣泛密切，利益重大，但美國要在經貿、科技、產業鏈、製造業等方面打壓、制裁、脫鈎、封鎖中國，德國就被拖下水，必須和美國步調一致。

美國要部署印太戰略，在軍事上對付中國，要「擴大北約的防務範圍」，向南海、台海「調兵遣將」，作出種種軍事動作，德國就要「服從指揮」。它知道此舉會得罪中國，於是表白這是「北約防務改變」所致，並非它要和中國過不去、挑釁中國。事實上，法國、英國、加拿大也都派艦穿越台海，除了英國，他們的心情想必也相當複雜。