櫃車打翻 拋出司機 墮橋慘死

昨日凌晨，一輛運貨的貨櫃車沿荃灣荃灣路天橋往葵涌方向行駛，在駛經一彎位處懷疑失控，猛撼石壆衝前近百米後翻側，對面線一輛的士和一輛客貨車遭波及損毀。人員趕至搜救，發現貨櫃車司機伏屍橋下馬路，相信他被拋出車外飛墮20米橋下慘死，而涉事的哥受傷送院。有「車Cam」片段顯示，肇事貨櫃車撞壆後冒出大量火花翻側，確實意外原因有待進一步調查。

撞壆掃燈柱衝前百米 事發於昨日凌晨零時許，一名姓黃（66歲）男子，駕駛運送尿片的40呎長貨櫃車，沿荃灣路天橋往葵涌方向行駛，當駛至柴灣角熟食市場對開一個右彎，貨櫃車懷疑失控，左車頭猛撼天橋石壆，連續掃毀5支燈柱後，衝前近百米向左翻側橫亘兩條行車線。期間，對面線一輛的士及一輛客貨車，被貨櫃車的碎片擊中停下，有司機見狀報案。

救援趕至搜救，發現貨櫃車駕駛室空無一人，其後接報指黃男重創昏迷，倒臥行車天橋下海盛路的一輛貨櫃車旁。人員經檢查後，發現黃男身體多處受傷，被證實當場死亡。執法人員經初步調查後，不排除黃男於貨櫃車撞壆時被拋出車外，飛墮約20米橋下死亡，貨櫃車則於無人駕駛下衝前翻側。

意外現場滿目瘡痍，兩支被撞冧的燈柱飛墮橋底，貨櫃車駕駛室嚴重毀爛，車頂被削開，貨櫃爆開擱在天橋圍欄，而紙箱、汽車零件等散落一地；海盛路則遺下一隻涼鞋、紙尿片、單據、車頂擾流器、燈罩、車門、零件、滅火筒及外套等雜物。

波及對面線的士貨Van 而被殃及之的士，車頂及「大銀幕」遭貨櫃車碎片擊毀，姓劉（54歲）的哥腰部受傷，需要送院治理。他憶述事發一刻仍猶有餘悸，形容「好恐怖，唔知有咩飛過嚟！」至於被波及的客貨車，車尾玻璃被雜物擊中，姓林（36歲）司機沒有受傷，事後表示在電光火石間減速閃避而毫髮未損。

有涉事客貨車「車Cam」片段顯示，肇事貨櫃車駛過上址彎位後，猛撼天橋左邊石壆，再急衝近百米撼撞路中分隔石壆冒出火花。適時，對面線一輛的士沿快線駛至，的哥赫見貨櫃車撞向路中石壆，慌忙扭左軚切入慢線閃避，尾隨一輛的士以至涉事客貨車及一輛私家車亦跟隨閃避，幸好肇事貨櫃車最終未有越過石壆衝越對面行車線。