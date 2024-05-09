線上隱形加班 當局倡僱傭自訂條件

【本報訊】經歷新冠疫情，打工仔工作模式出現轉變，線上工作愈趨普遍，有僱員反映被要求利用通訊工具「加班」。勞工及福利局局長孫玉菡昨日書面回覆質詢表示，《僱傭條例》已經訂明僱主在僱員就職前必須向僱員說明僱傭條件，包括工資、工資期及終止合約所需的通知期等，在不違反《僱傭條例》及《最低工資條例》的前提下，僱傭雙方可訂立合適的僱傭條款及條件，包括工作時數及超時工作的補償安排等。

議員黃國表示，以線上工作的新工作模式愈趨普遍，不少僱員反映在非工作時間被要求利用通訊工具工作，關注當局會否考慮完善勞工法例，確立線上隱形加班的定義及計算有關補償準則。

協定工時補水安排 孫玉菡指，勞工處經不同途徑，包括人力資源經理會及行業性三方小組，鼓勵僱主採納良好人事管理措施，建議僱主應以合理和公平的原則訂立僱傭合約條款；並提醒僱主在安排僱員使用網絡或電話等通訊工具進行遙距工作時，應充分諮詢僱員及與僱員協定工作時數及超時工作補償安排等。

對於有不少公務員反映，經常被要求在非工作時間線上隱形加班，但不獲任何補償。孫說，根據現行政策，逾時工作只應在無可避免的情況下進行，並應減至最少；逾時工作通常應以補假作補償，如在逾時工作後一個月內無法或不大可能放取補假，合資格的公務員可獲發逾時津貼。